Prismaflex International (Haute-Rivoire, 69), spécialiste dans la conception et la commercialisation de panneaux d'affichage et de mobilier urbain au niveau mondial, fabricant-intégrateur européen de panneaux d'affichage LED, imprimeur numérique grand format, a décidé de créer une nouvelle structure de production de modules, plus adaptée à ses besoins, avec pour objectif de maîtriser l'ensemble de sa chaîne de valeur LED. Cette nouvelle entité, dénommée Prismatronic China et détenue à 60% par Prismaflex International, est basée à Shenzhen (Chine) et sera consolidée dans les comptes du groupe à compter de l'exercice 2018-2019. La trésorerie nécessaire à cette opération a été dégagée via la cession sur l'exercice d'actions auto-détenues. En parallèle, le groupe cède sa participation dans Prisma China, structure de production de modules LED dont elle détenait 34%.