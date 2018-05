Fountaine Pajot (Aigrefeuille-d'Aunis, 17) finalise son rapprochement avec Dufour Yachts (Périgny, 17), annoncé fin mars 2018 (cf. First ECO du 03/04/2018). Le rapprochement des deux chantiers rochelais, donne naissance à un groupe représentant en année pleine plus de 140M€ de CA, fort de 1.100 collaborateurs et aux complémentarités multiples permettant aux deux entreprises de conforter leurs croissances. Sont attendues les mises en place : d'une politique commerciale coordonnée ; de capacités d'innovation et de R&D renforcées ; de partages de bonnes pratiques. L'opération a représenté un investissement de 22,6M€ pour Fountaine Pajot.