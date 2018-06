PEAK6 Investments L.P. annonce être entré en discussions exclusives avec Bernard Caïazzo et Roland Romeyer en vue de l'acquisition de l'Association Sportive de Saint-Etienne (42), club emblématique du football français. PEAK6 envisage de nommer Jérôme de Bontin comme Président du Club. Il était précédemment administrateur et président de l'AS Monaco et directeur général des New York Red Bulls. "Cette nouvelle étape permettra de pérenniser l'excellence sportive du Club sans renier ses valeurs", indiquent Bernard Caïazzo et Roland Romeyer.