Arts Energy (Nersac, 16 - 39M€ de CA 2016, dont 75% à l'export - 270 salariés) est fabricant français de solutions de stockage d'énergie. Il annonce s'ouvrir au marché des applications hybrides et de forte puissance via un partenariat exclusif avec le Chinois Hunan Copower EV Battery Co. A compter de mai 2018, Arts Energy est le premier et unique fabricant à pouvoir utiliser la technologie développée par le groupe chinois pour ses batteries Ni-Mh à destination des véhicules hybrides.