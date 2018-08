Réalités, promoteur immobilier de Saint-Herblain (44 ; 84,2M€ de CA 2016), annonce dans un communiqué avoir finalisé le 30 avril 2018 l’émission de la seconde tranche de son emprunt obligataire privé de type "EURO PP" à hauteur de 16,25M€. S’appuyant sur de solides indicateurs opérationnels et financiers, et ses nouveaux succès commerciaux, Réalités a souhaité consolider ses ressources financières à moyen terme. Le groupe a émis ce placement aux mêmes conditions que lors de la première tranche de 7,75M€ levée en décembre 2017, à savoir : durée restante de 5 ans et 7 mois au taux de 6%, coupon semestriel. Placée avec succès auprès d’investisseurs institutionnels et de gestions privées, partenaires de longue date du groupe, tels que La Banque Palatine et Groupama Pays de Loire, cette émission obligataire a aussi permis de faire entrer de nouveaux investisseurs, tels que Arbevel, Gutenberg Patrimoine et Mont Bleu Finance.