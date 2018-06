L’éditeur toulousain Ctoutvert (31 - 60 collaborateurs) accélère et recrute 5 nouveaux talents pour étoffer ses équipes informatique et métier. Ces recrutements s’inscrivent dans le cadre de la croissance soutenue de Ctoutvert. Les postes en question sont : développeur web junior, développeur spécialisé dans la norme OTA, chargé de projet spécialisé dans la norme OTA, développeur web/mobile junior et conseiller clients France et Espagne.