Mecadaq Group (siège aux États-Unis - présente à Tarnos, 40 et à Pessac, 33) est spécialisée dans l'usinage de pièces d'aérostructure. Elle fait l’acquisition de la société américaine Hirschler Manufacturing Inc, experte en usinage de métaux durs. Mecadaq Group réalise ainsi sa 3ème opération de croissance externe en moins de 24 mois, portant son chiffre d’affaires consolidé à près de 60M€ avec plus de 300 collaborateurs.