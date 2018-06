Société de services spécialisée dans le conseil et le pilotage des Systèmes d'Information, Deuzzi (40 collaborateurs ; CA : 4M€ ; Brignais, 69) se dote d'une nouvelle gouvernance et affirme ses axes stratégiques (accélération de la montée en compétences des équipes et de l'innovation ; gouvernance basée sur un comité d'engagement ; organisation centrée sur les clients et un renforcement du niveau de qualité). Grégoire De Préneuf, fondateur et Pdg, reprend la direction de l'entreprise suite au départ de son associé historique. Pour appuyer la nouvelle dynamique de l'entreprise, 7 recrutements sont en cours au siège ainsi qu'à l'agence de Chambéry (73). "Nous sommes dans une période d'investissements. Notre objectif est de retrouver une dynamique positive et de monter en qualité pour repartir en croissance. Nous ne sommes pas dans une stratégie de volume mais bien d'innovation et de création de valeur", indique Grégoire De Préneuf.