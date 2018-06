Indra Automobile Recycling (174 salariés ; CA 2015 : 40M€ ; Villefontaine, 38), acteur majeur de l'économie circulaire en boucles courtes favorisant l'organisation des filières matières, pièces de réemploi et le traitement des véhicules accidentés ou en fin de vie de toute provenance en France, et le cabinet Deloitte, leader dans les services en développement durable et accompagnateur des acteurs publics et privés dans leurs transitions en matière d'économie circulaire et mise en place de filières, ont été choisis par le Maroc pour l'étude et l'organisation de la filière de gestion de véhicules en fin de vie sur le territoire. Les deux entités vont réaliser une mission principale sur 5 mois pour établir un diagnostic de la situation marocaine puis, en seconde mission, ils réaliseront en 3 mois un schéma directeur.