Le sidérurgiste ArcelorMittal Méditerranée et Veolia, à travers sa filiale Veolia Industries Global Solutions (solutions intégrées pour l’industrie ; siège à Paris, 75), annoncent la création d’une joint-venture pour assurer la modernisation de la centrale de production d’énergie de Fos-sur-Mer (13) et accroître la performance environnementale du site grâce à l’optimisation de la valorisation énergétique des gaz sidérurgiques et à la diminution des émissions de CO2. Les investissements prévus dans le cadre de ce partenariat innovant s'élèvent à 190M€ sur 3 ans. Ils concernent principalement les chaudières, les machines tournantes et l’ensemble des auxiliaires afin d’améliorer la valorisation des gaz sidérurgiques issus du processus de fabrication sous forme de vapeur, d’électricité et d’air comprimé destinés à alimenter les hauts-fourneaux et toutes les installations de production d’acier. L’exploitation et la maintenance de cette centrale sont confiées à Veolia Industries Global Solutions pour une durée de 15 ans. L’ensemble du personnel d’exploitation de la centrale, soit 105 personnes, rejoint Veolia Industries Global Solutions à cette occasion.