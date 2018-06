Constructeur de serveurs informatiques de très hautes performances, 2CRSI (Strasbourg, 67 ; 130 personnes ; 31M€ de CA consolidé 2017) a annoncé le 28 mai 2018 l’enregistrement de son document de base auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF). Il s'agit de la première étape du projet d'introduction en bourse de l'entreprise strasbourgeoise sur le marché réglementé d'Euronext à Paris. "Aujourd’hui, nous souhaitons passer à lavitesse supérieure en poursuivant notre croissance à l’international, avec des ouvertures pays prévues sur plusieurs continents, et en développant des solutions nouvelles et toujours plus performantes", indique Alain Wilmouth, PDG et co-fondateur de 2CRSI.