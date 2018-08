La Banque européenne d’investissement (BEI) a renouvelé le 28 mai 2018 son partenariat avec le port de Marseille Fos (GPMM ; 13) avec la conclusion d’un financement de 50M€ pour soutenir et accompagner les projets de développement du port phocéen. Ce nouveau partenariat sera axé sur le financement de 5 projets nécessitant un investissement total de 136M€. Sont ainsi concernés : pour les bassins Est, le réaménagement des terminaux passagers internationaux et de la Corse ainsi que l’élargissement de la passe Nord pour l’accueil des grands navires de croisière. À l’Ouest, ce sont la rénovation des postes K3/K4 pour la prestation d’avitaillement des navires, la poursuite de l’aménagement de la zone de logistique sur le site de la Feuillane et l’extension des deux quais d’exploitation existants afin de proposer une longueur de quai en continu de 2,6km et ainsi accueillir les plus gros porte-conteneurs en simultané, qui ont été retenus.