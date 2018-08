La France et l'Ukraine ont signé le 29 mai 2018 un accord intergouvernemental portant sur l’acquisition d’hélicoptères par l’Ukraine pour l’exercice de missions de sécurité civile. Le projet porte sur l’acquisition de 55 hélicoptères Airbus pour un montant pouvant atteindre jusqu’à 555M€. Une partie des appareils était jusqu’alors détenue par l’Etat et l’autre partie concerne des appareils neufs. La réalisation de ce projet, qui prévoit la création d'un centre de maintenance et de formation en Ukraine, s'appuiera très largement sur le site de production d’Airbus de Marignane (13).