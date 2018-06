Spécialiste de la location évolutive d'équipements dans le domaine des secteurs de l'informatique, du médical, des technologies de l'industrie et des équipements roulants, Factum Group (siège à Nancy, 54 ; 58 salariés ; 12 agences commerciales ; 3 filiales à l'étranger ; environ 150M€ de CA) annonce l'entrée majoritaire à son capital d'Argos Wityu, groupe de capital-investissement européen indépendant, aux côtés des équipes de direction. A l'occasion de cette recomposition du capital, Naxicap Partners, SWEN Capital Partners et Euro Capital cèdent la totalité de leurs titres. Factum Group va déployer une stratégie ambitieuse de croissance organique et externe, en vue de se renforcer sur ses segments de marché, de développer de nouveaux services digitaux et innovants, et d'étendre sa présence géographique pour devenir un acteur de référence en France et en Europe. Aux côtés des dirigeants fondateurs, qui restent associés à l'élaboration de la stratégie, Arnaud Deymier rejoint le groupe en tant que Président et en assurera la gestion opérationnelle.