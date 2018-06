Spécialisée dans la conception, le développement et l'assemblage de machines dédiées à la fabrication de sacs en papier, le groupe Holweg Weber (siège à Molsheim, 67 ; 180 personnes ; 50M€ de CA 2017) possède deux sites d'assemblages, à Molsheim et à Kiel (Wisconsin-EU), ainsi que 2 filiales en Allemagne et en Espagne. Jusqu'alors détenue par Azulis Capital et ses co-investisseurs, il vient de passer sous le contrôle de Motion Equity Partners, acteur indépendant français du capital-investissement. Arkéa Capital investit également aux côtés de Motion Equity Partners. "Très rapidement, Motion Equity Partner nous est apparu comme étant le partenaire idéal pour accompagner la croissance du groupe Holweg Weber, notamment grâce à son expertise de croissance externe à l’international", ont déclaré Vincent Schalck et Mike Odom, à la tête de Holweg Weber.