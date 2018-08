Enerdigit est une entreprise innovante participant à la transition énergétique : elle intervient en tant qu'opérateur d'effacement pour les industriels et développe des solutions de flexibilité pour le réseau électrique. Enerdigit, basée à Nantes (44), vient de lever 1,2M€ auprès de Atlantique Business Angels Booster (ABAB), Le Mans Sarthe Investissements (LMSI - réseaux de business angels), Océan participations, Pays de la Loire Participations (PLP - géré par Siparex) et de la Banque Publique d’Investissement (BPI). La start-up, née en 2015, compte ainsi accélérer sa croissance et accéder à une dimension nationale en augmentant la taille de son équipe. Dix recrutements sont d'ailleurs prévus dans les prochains mois, ce qui permettra de développer de nouveaux projets s’inscrivant dans le mouvement de la transition énergétique et des smartgrids. Une partie des fonds sera également investie dans le développement numérique avec notamment l’implémentation de nouveaux services pour les applications à destination des clients.