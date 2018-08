Exotec solutions (Croix, 59), start-up française spécialiste de l’IA et de la robotique appliquées à la logistique des acteurs du e-commerce, a annoncé une levée de fonds en série B d'un montant de 15M€, menée par le fonds d’investissement européen Iris Capital aux côtés des investisseurs historiques 360 Capital Partners et Breega. Grâce à ce financement, l’équipe pourra se développer et livrer 1.000 nouveaux robots en 2019. Exotec Solutions connait une forte demande du marché ; ainsi, parmi ses premiers clients, le leader français du e-commerce Cdiscount a récemment décidé d’augmenter considérablement l’implantation de son système au sein de leurs entrepôts.