Fournisseur de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels, le groupe allemand Hager (11.400 personnes ; 1,9Md€ de CA 2017 ; siège France à Obernai, 67) a placé le développement de systèmes de gestion de l’énergie intelligents au coeur de ses priorités en matière de R&D. En partenariat avec Audi AG (siège à Ingolstadt, Bavière), il développe actuellement un système véhicule-maison destiné à mettre en réseau voiture électrique, technologie de recharge et gestion de l’énergie domestique. "L’électromobilité et le bâtiment intelligent se développent rapidement et sont de plus en plus liés", explique Ulrich Reiner, Innovation Manager E-Mobility & Energy chez Hager Group. "Grâce à Audi AG, nous avons désormais un constructeur automobile solide à nos côtés, avec lequel nous pourrons développer des systèmes de recharge innovants, que nous mettrons le plus rapidement possible sur le marché".