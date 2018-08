Le groupe Renault (Boulogne-Billancourt, 92 - 180.000 collab.) accélère le déploiement de son plan stratégique Drive The Future avec un investissement de plus d'1Md€ pour le développement et la production du véhicule électrique en France. Avec l’objectif de renforcer le leadership de son outil industriel français sur ce marché en croissance, l'entreprise prévoit : - l'introduction à Douai (59) d’une nouvelle plateforme électrique Alliance pour créer un deuxième site de production Renault de véhicules électriques ; - des investissements à Maubeuge (59) pour la production de la prochaine génération de la famille Kangoo, dont le véhicule utilitaire électrique Kangoo Z.E. ; - le doublement des capacités de production de ZOE et le lancement de nouvelle ZOE sur le site de Flins (78), unique site de production de ZOE dans le monde ; - le triplement des capacités de production de moteurs électriques à Cléon (76) et l'introduction du moteur électrique nouvelle génération à partir de 2021. Par ailleurs, le groupe Renault rappelle qu’il prévoit de recruter 5.000 collaborateurs en CDI en France entre 2017 et 2019 et de consacrer 235M€ à la formation sur la même période.