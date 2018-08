L'usine Ecocem (Ecocem France à Aix-en-Provence, 13) de Dunkerque (59), qui produit du laitier à partir du laitier granulé des hauts-fourneaux d’ArcelorMittal, ainsi que du ciment écologique, a été inaugurée le 14 juin 2018. Elle représente un investissement de 37M€ et la création de 26 emplois directs à fin 2018 et 35 à terme. Son activité va également engendrer de nombreux emplois autour d'elle, notamment dans la logistique routière et maritime. La capacité initiale de production du site de Dunkerque est de 750.000t et pourra être portée à 1.400.000t progressivement.