Deux ans après sa création et un an après l’inauguration d’un premier centre d’innovation à Venette (60 / cf. FE du 12/07/17), Evertree a finalisé avec succès une série d’essais industriels qui valident pleinement l’intérêt d’une première solution développée spécifiquement pour l’industrie des panneaux de bois. Commercialisée dès 2019, cette solution permettra de réduire significativement la présence de résine pétrosourcée dans ces panneaux, et la pollution liée aux composés organiques volatils (COV) générés par ces résines. Cette avancée industrielle s’accompagne d’une augmentation de capital de 15M€ souscrite auprès des partenaires associés à la création de la société en juin 2016 : le groupe Avril et Bpifrance, via le fonds Sociétés de Projets Industriels (SPI), géré dans le cadre du Programme d’Investissements d’Avenir. Cette opération vise à accélérer l’industrialisation de la solution actuelle, ainsi que le développement de nouvelles solutions issues de la chimie du végétal, à même de lutter efficacement contre les COV, principaux responsables de la pollution de l’air intérieur.