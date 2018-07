GE Power et EDF Energy, une filiale détenue à 100% par le Groupe EDF, plus grand fournisseur d’électricité à faible teneur en carbone du Royaume-Uni, ont franchi une nouvelle étape clé dans le projet Hinkley Point C (HPC), avec le démarrage des activités de production du premier rotor de la turbine à vapeur Arabelle™ dans le centre d’excellence GE de Belfort (90). Le contrat, signé en mai 2016, verra sa première tranche EPR 1770 MW prête d’ici à 2025. L'ensemble des turbines à vapeur Arabelle™ et des alternateurs du projet Hinkley Point C seront fabriqués à Belfort, centre d’excellence GE des activités de production de vapeur nucléaires.