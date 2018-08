Créée en 1980 et basée à Chouday (36) près d'Issoudun (36), Sotep (11M€ de CA) est une société spécialisée dans l’étirage à froid de tubes sans soudure et dans la fabrication de pièces tubulaires de haute précision, pour les marchés de l’aéronautique, du nucléaire et pour diverses autres applications industrielles. Elle change de mains : Sodica Corporate Finance a conseillé le FPCI Orium, actionnaire majoritaire à 70% depuis 2011 et qui cède la place au groupe Mannesmann Stainless Tubes (MST). MST est un groupe de sociétés spécialisées dans la production de tubes et tuyaux sans soudures en acier inoxydable et en alliage de nickel pour les industries du pétrole et du gaz, de l’énergie (nucléaire et conventionnelle), de la chimie et de la pétrochimie, de l’automobile... Il était depuis longtemps un important fournisseur d’ébauches de tubes en alliage de nickel pour Sotep. Avec cette cession, Sotep devient un complément naturel dans la gamme de produits offerte par le groupe MST et ouvre à MST un accès établi aux marchés aéronautiques, avec des perspectives d’accélération du développement industriel et commercial de Sotep, en particulier à l’international.