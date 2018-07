Leader français de l'orthopédie externe sur-mesure, Proteor (Saint-Apollinaire, 21) annonce l'acquisition de la société américaine Ability Dynamics (Tempe, Arizona), concepteur et fabricant américain du pied prothétique en composite de verre de la marque Rush. Cette opération permettra à la société côte-d'orienne d'accélérer son positionnement et sa croissance aux États-Unis, tout en créant des synergies pour le développement de composants prothétiques avec de nombreux projets en cours. De son côté, Ability Dynamics va bénéficier de l'expérience de Proteor et de son réseau international pour conforter et accroître sa diffusion.