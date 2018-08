Novacap (Lyon, 69), acteur mondial de la synthèse pharmaceutique et des produits de spécialités, annonce la signature d'un accord en vue d'acquérir PCI Synthesis, société américaine spécialisée dans le développement et la fabrication à façon d'ingrédients pharmaceutiques (CDMO). La société opère un centre de R&D à Devens ainsi qu'un site de fabrication à Newburyport dans le Massachussetts et génère un CA de 32M$. "L'acquisition de PCI Synthesis s'inscrit parfaitement dans la stratégie du groupe visant à renforcer notre offre dédiée à l'industrie pharmaceutique et à accélérer notre développement aux USA", indique Pierre Luzeau, le président du groupe lyonnais.