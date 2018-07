Derichebourg Multiservices (siège Creteil, 94 ; holding à Paris, 75), acteur majeur des services aux entreprises et aux collectivités, prévoit de recruter plus de 3.000 collaborateurs en 2018, majoritairement en CDI, dans les secteurs du tertiaire, de l'ingénierie, de l'aéronautique, des milieux urbains. L'entreprise recherche dès à présent des profils correspondants aux filiales suivantes : - Derichebourg Energie (Créteil) : experts en maîtrise de l'énergie et maintenance des bâtiments, ayant des compétences en génie électrique, climatique et maintenance multi-techniques ; - Derichebourg Atis Aéronautique (Blagnac, 31) : techniciens et ouvriers de l'industrie aéronautique (assemblage, production et contrôle qualité) ; - Derichebourg SNG (Pierre-Benite, 69) : profils spécialisés dans l'affichage urbain et la maintenance de mobiliers urbains ; - Derichebourg Milieux Sensibles (Créteil) : professionnels du secteur nucléaire et de la gestion des déchets radioactifs. L’ensemble de ces recrutements se feront dans l’hexagone, avec de forts besoins sur les bassins d’emploi de la région parisienne et toulousaine. D’ailleurs, la filiale Aéronautique de Derichebourg Multiservices, située pour l’essentiel à Toulouse, recrute tous les ans entre 600 et 700 personnes en moyenne.