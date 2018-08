Erytech Pharma (Lyon, 69), société biopharmaceutique de stade clinique développant des thérapies innovantes en encapsulant des substances thérapeutiques dans des globules rouges, annonce le recentrage de ses activités de développement avec son produit candidat eryaspase pour le traitement potentiel de certaines indications choisies de tumeurs solides. La société annonce également qu'elle prévoit d'interrompre son programme de développement dans la Leucémie Aiguë Lymphoblastique (LAL), y compris le retrait de la demande d'AMM qui avait été déposée pour eryaspase dans le traitement de la LAL en rechute ou réfractaire. Afin de répondre à la demande en eryaspase pour de nouvelles études cliniques et pour permettre d'assurer l'approvisionnement en eryaspase pour les premières phases de commercialisation en cas d'approbation, la société est en train de construire un nouveau site de production à grande échelle à Princeton (New Jersey, USA) et d'accroître ses capacités de production sur son site de Lyon. Erytech prévoit que ces deux extensions de capacité devraient être opérationnelles pour la production de lots cliniques au 1er trimestre 2019.