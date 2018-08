Biocorp (48 collaborateurs ; Issoire, 63), société spécialisée dans le développement et la fabrication de dispositifs médicaux et de systèmes d'administration de médicaments injectables, annonce le succès de son augmentation de capital d'un montant de 5M€, par offre réservée à une catégorie de personnes répondant à des caractéristiques déterminées. Cette opération s'inscrit dans la stratégie de l'entreprise auvergnate de développer la gamme des dispositifs non connectés et connectés et de financer des outillages pré-séries du Newguard et de l'Easylog. Les fonds levés permettent à Biocorp de faire face à ses échéances au cours des 12 prochains mois. "Les efforts soutenus en R&D ont commencé à porter leurs fruits et l'enjeu pour Biocorp est maintenant de passer d'une étape R&D avancée à la phase d'industrialisation et aux lancements commerciaux", indique Jacques Gardette, le Pdg fondateur.