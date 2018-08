AG2R La Mondiale devient partenaire du Fonds de Dotation Clinatec (Grenoble, 38), dédié au soutien du projet NIR (Near Infra Red), programme de recherche dont l'objectif est de concevoir un système de neuroprotection afin de ralentir l'évolution de la maladie de Parkinson. "Ce financement va permettre le recrutement de chercheurs et l'achat d'équipements nécessaires pour mieux comprendre le modèle de la maladie, étape nécessaire pour un passage chez l'homme le plus efficace", indique Thierry Bosc, le directeur du Fonds de Dotation Clinatec. En parallèle des recherches fondamentales sur le fonctionnement de la maladie de Parkinson, Clinatec va prochainement lancer des études cliniques sur plusieurs patients qui en sont atteints afin d'évaluer l'impact de l'illumination intracrânienne sur les neurones et la maladie, et d'en identifier les potentiels effets secondaires.