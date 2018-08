Le groupe coopératif Tereos (Origny-Sainte-Benoîte, 02), premier sucrier français, et VLI ont annoncé un investissement conjoint pour la construction de deux entrepôts de sucre dans l’état de São Paulo au sein du réseau ferroviaire de VLI qui mène au port de Santos, ainsi que la signature d’un accord à long terme pour le transport d’1 million de tonnes de sucre brut par an. Durant l’exercice fiscal en cours et le prochain, Tereos investira un total de 145 millions R$. VLI investira également plus de 60 millions R$ sur deux ans. Le partenariat prévoit un accord commercial pour le transport du sucre brut par voie ferrée depuis le terminal de Guará, dans le nord-ouest de l’état de São Paulo, près de la plateforme de production de Tereos, jusqu’au terminal de VLI sur le port de Santos, baptisé Tiplam, où seront également assurés les services de levage pour le chargement des produits à l’exportation sur les navires. Dans le cadre de cet accord, Tereos investira également dans la construction de deux entrepôts de sucre brut à Guará (capacité de stockage de 80.000t) et à Tiplam (capacité de stockage de 114.000t) qui seront exploités par VLI.