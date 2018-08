Présent au capital du Groupe Marietton (CA 2017 : 260M€ ; Lyon, 69) qui est historiquement positionné sur le métier d'agences de voyages, Siparex, ainsi que les actionnaires financiers dont il était chef de file, se désengagent au profit d'un nouveau pool d'investisseurs constitué du fonds américain Certares, accompagné par Bpifrance. Dans cette nouvelle étape, Laurent Abitbol et son équipe de management entendent poursuivre la consolidation sectorielle du groupe lyonnais et la croissance interne de ses métiers. Ce projet s'inscrit dans une continuité managériale autour de la famille fondatrice et de l'équipe dirigeante actuelle pilotée par Laurent Abitbol, qui porte, en association avec ses nouveaux actionnaires, une nouvelle ambition stratégique sur une échelle plus internationale.