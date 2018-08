Cesbron (Verrières-en-Anjou, 49 ; 950 salariés, 124M€ de CA 2017), filiale de spécialité de Dalkia (Saint-André-Lez-Lille, 59), leader des services énergétiques au sein du groupe EDF, propose des solutions énergétiques pour les process industriels et tertiaires. L'entreprise acquiert la société Nord Froid (Flers-en-Escrebieux, 59 - 14 personnes - CA : 2,7M€), spécialisée dans les activités d'installation et de maintenance en froid industriel et froid commercial. Cette dernière, qui a un fort ancrage dans la GMS et dans les activités des secteurs de l’industrie et du tertiaire, se concentre sur le Nord (59), le Pas-de-Calais (62) et la Somme (80). Après les récentes acquisitions de Self (cf. FE Centre-PDL du 30/04/18) et de Frig’Aub (cf. FE Centre-PDL du 09/05/18), cette nouvelle acquisition permet à Cesbron d’étendre son réseau, en renforçant sa présence sur sa région Normandie-Nord, et complète, avec son agence lilloise, sa couverture du Nord.