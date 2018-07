Le Cetim, le Cetim-Cermat et le CRITT Matériaux Alsace, instituts technologiques labellisés Carnot, annoncent la création de Cetim Grand Est (siège à Mulhouse, 68, sites à Strasbourg, 67 et Metz, 57), centre associé issu de la fusion du Cetim-Cermat et du CRITT Matériaux Alsace. Son objectif : devenir en Grand Est la principale structure de soutien technologique aux entreprises, au service du développement économique régional et national. Le centre ainsi constitué (80 personnes ; 7,5M€ d'activités ; 700 clients par an) se positionne sur trois axes principaux : l'expertise multi-matériaux, l'ingénierie des matériaux et la maîtrise des productions dans l'industrie du futur. Cetim Grand Est a pour ambition de développer de nouvelles activités et d'aborder de nouveaux marchés notamment dans les domaines du contrôle de production en ligne, de la simulation d'usage des produits, et du recyclage des matériaux polymères et composites.