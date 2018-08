Roctool (Bourget-du-Lac, 73), spécialiste des technologies de chauffage et de refroidissement des moules pour les plastiques et les composites, annonce la réalisation d'une augmentation de capital de 3,6M€, souscrite auprès d'investisseurs institutionnels. Cette opération dote l'entreprise de nouveaux fonds pour soutenir sa croissance, conformément à sa stratégie ambitieuse au plan mondial. "Nous continuons d'investir afin de soutenir la production en cours de nos clients existants et installer la technologie Roctool chez de nouveaux clients pour des grandes marques", indique Mathieu Boulanger, le directeur général. L'entreprise prévoit d'accroître ses capacités d'investissement industriel à l'international et ainsi de renforcer sa présence dans des zones géographiques clés, notamment en Chine, via Roctool Shanghai. Enfin, l'opération va contribuer au maintien de son activité de recherche et d'innovation.