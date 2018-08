Filiale du groupe DCB International dédiée à la promotion et au développement de plates-formes logistiques et de messageries en France, DCB Logistics (Lyon, 69) a fait l'acquisition d'un terrain de 3,5ha dans l'est lyonnais. Ce site stratégique permettra d'accueillir, à terme, des activités de logistique ou de messageries aux portes de Lyon. Ces projets entraîneront la création de plus de 300 emplois. Par ailleurs, DCB Logistics fait partie des équipes en compétition pour proposer un projet innovant d'hôtel de logistique urbaine dans le cadre de l'Appel à Manifestation d'Intérêt de la CNR (cf. First ECO 06/07/2018). DCB Logistics a pour objectif d'atteindre 50M€ de CA d'ici 3 ans, sur la base d'objectifs commerciaux ambitieux en France.