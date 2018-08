Qucit, basée à Bègles (33), développe des applications prédictives permettant de faciliter la mobilité urbaine. En avril 2017, elle annonçait une levée de 2M€ (cf. First ECO du 24/04/2017) et vient de conclure un tour de table de 1,7M€ auprès de Pi2 Invest, Urban US, Urban-X, BPI France et de business angels. "Cette levée de fonds va donc nous permettre d’accélérer encore notre développement en intensifiant les investissements dans nos produits et dans la qualité du service que nous apportons à nos clients", explique Raphaël Cherrier, fondateur et ceo de Qucit. La société, qui emploie une quinzaine de personnes, compte également doubler ses effectifs dans l'année qui vient (profils recherchés : ingénieurs logiciel, data scientists, commerciaux...).