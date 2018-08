Depuis le 3 juillet 2018, les actionnaires historiques de La Barrière Automatique (Limonest, 69), leader de la protection des sites par barrières et tourniquets, ont repris 100% du capital de l'entreprise, en associant ses managers clefs, aux côtés de son dirigeant, Grégoire Harhoura. L'objectif de ce dernier est de créer une nouvelle dynamique autour d'un projet de développement impliquant et collaboratif et ainsi fédérer l'ensemble des équipes du groupe.