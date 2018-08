Séché Environnement, groupe familial basé à Changé (53), acteur majeur de la valorisation et du traitement des déchets ménagers et industriels, annonce le refinancement de sa dette financière à travers l’émission d’un emprunt obligataire de 150M€ sous forme de placement privé, et la souscription d’un crédit bancaire amortissable de 120M€, assorti d’une ligne de liquidité bancaire de 150M€ ("RCF") et intégrant des critères de performance environnementale, sociale et de gouvernance (ESG) innovants. Ces opérations permettent à Séché Environnement de bénéficier de conditions de taux plus favorables pour des maturités allongées et d’un ratio financier ("covenant") unique et plus souple, qui pourra être porté jusqu’à 4,25 x EBE en cas d’acquisition. Ces nouveaux moyens financiers renforcent le groupe mayennais dans sa stratégie de développement et notamment de croissance externe.