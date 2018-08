Société de biotechnologie spécialisée dans la conception et le développement de modèles de recherche génétiquement modifiés, genOway (Lyon, 69) communique son nouveau plan stratégique et ses objectifs à horizon 2022. Ce plan s'organise autour de 2 axes : poursuivre la croissance de l'activité de modèles sur-mesure en lançant des offres innovantes animales comme cellulaires ; lancer un nouvel axe de développement avec la commercialisation de modèles catalogue - "prêt à utiliser" avec le lancement de 2 catalogues de modèles exclusifs propriétaires qui seront lancés au cours des 3 prochaines années et devraient générer à terme un CA annuel supérieur à 10M€. Ce plan s'appuiera sur 3 leviers : - investir dans l'innovation, directement ou par in-licensing, pour disposer d'une offre entièrement renouvelée à l'horizon 2022 ; - procéder à plusieurs acquisitions ciblées sur les trois prochaines années pour renforcer l'expertise acquise et accélérer le développement des différents catalogues ; - accroître la force commerciale qui, à l'horizon 2019, verra sa taille tripler par rapport à 2017.