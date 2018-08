Dense Fluid Degreasing (DFD ; Le Bourget-du-Lac, 73) est un équipementier innovant de l'industrie 4.0, qui conçoit, assemble et commercialise en France et à l'international des machines de nettoyage, dégraissage-départiculage de pièces et textiles, utilisant un procédé écologique performant à base de CO2 supercritique. L'entreprise annonce une levée de fonds d'1M€ auprès de Jeremie Innovation 2, CACF Capital Innovation, CEA investissement et d'investisseurs privés. Après avoir vendu ses 5 premières machines, DFD souhaite, avec cette opération, optimiser son process industriel et organiser son développement commercial en France comme à l'étranger.