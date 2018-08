Le promoteur immobilier Réalités, basé à Saint-Herblain (44 - 200 collaborateurs), est lauréat de l'Appel à Manifestation d'Intérêt AIRE, lancé par Bordeaux Métropole (33) et son aménageur La Fabrique de Bordeaux Métropole (Bordeaux), concernant le site Aimé Césaire d'Eysines (33). Le projet s'étend sur plus de 6.500m² et doit générer une centaine d'emplois. Il comprendra des bureaux, des locaux d'activités, une crèche et une brasserie.