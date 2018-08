Le constructeur aérien Airbus (Toulouse, 31), présent au salon Fanborough Inernational Airshow 2018, rencontre le succès avec ses nouvelles séries d'appareils... Les commandes s'enchainent avec, pour l'A320 neo : - une commande de 50 avions supplémentaires passée par l'Indien Vistara, - une commande de 25 appareils pour Wataniya Airways du Koweït, - 20 appareils pour Goshawk Aviation Limiter, - un accord de commande pour 80 avions de la série a été annoncé par Airbus, passé avec un grand loueur encore anonyme, - 20 appareils pour Macquarie AirFinance commande, - Un ajout de 6 avions à la flotte de SalamAir. Et du côté de l'A350 XWB : - Starlux Airlines of Taiwan choisit la nouvelle série A350 XWB pour sa future flotte long courrier. Un protocole d'entente a été signé pour 17 appareils comprenant 12 A350-1000s et 5 A350-900s, - Sichuan Airlines commande 10 avions.