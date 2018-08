Spécialisée dans le secteur des implants orthopédiques, Medical Group (80 salariés ; CA : 8,5M€ ; 130 clients ; Vaulx-en-Velin, 69) réalise des prestations de sous-traitance à destination des fabricants et distributeurs de dispositifs médicaux implantables. La société change de mains. Les repreneurs sont Antoine Beroud et Christophe Deycard, deux ingénieurs avec une expérience industrielle de 20 ans. Medical Group exploite 3 sites de production à Vaulx-en-Velin, Béligneux (01) et Sousse (Tunisie). Un programme de déménagement et d'agrandissement sur un nouveau site industriel à Saint-Priest (69) est en cours.