Move your Buddy (Anglet, 64) développe une application de mise en relation pour faire de l'exercice en groupe. La société vise notamment à intervenir sur le lieu de travail afin de renforcer la convivialité au sein des équipes. Move your Buddy vient de lever 400K€ en Smart Equity, ce qui lui permettra d'accélérer le déploiement de son service au sein des grands groupes et de lancer un nouveau produit, lui, dédié aux TPE et PME. Enfin, la société va doter son application d'une intelligence artificielle plus performante.