Le Groupe NSE (Nizerolles, 03), société internationale de services techniques et industriels, et Drakkar (Montréal, Canada), un fournisseur de calibre mondial de services d'impartition dans le secteur logistique établi au Canada, annoncent la création d'une entreprise de services techniques et logistiques à Montréal. Cette nouvelle entreprise entraînera la création de plus de 100 emplois spécialisés au cours des 3 prochaines années. Visant les secteurs de l'aérospatiale, de la défense et du transport terrestre, la nouvelle entité tirera parti des compétences de base et des connaissances de chacun des partenaires afin d'offrir des services logistiques clés en main, de même que des services techniques et de réparation aux clients du secteur militaire, aux fabricants d'équipement d'origine, aux fournisseurs de rang 1 et aux entreprises de transport aérien ou terrestre partout en Amérique. "Notre objectif est clair : accroître notre présence dans les Amériques tout en ayant la possibilité de servir notre importante clientèle mondiale, ce qui exige une présence locale dans un contexte de plus en plus difficile où le respect des échéances est crucial", indique Guillaume Laurin, Pdg du Groupe NSE.