L'État et la ville de Toulouse (31) ont établi les principes d'évolution de l'éclairage public du périphérique et de ses accès autoroutiers. La création de bretelles d'accès et le ré-éclairage de certaines zones ont notamment été votés. Les travaux, qui commenceront fin 2018, ont été estimés à 8M€. De nouveaux candélabres seront posés début 2019 et le système d'éclairage sera modernisé entre 2019 et 2020. La Direction des Routes Sud Ouest (DIRSO - Toulouse) a démarré le chantier d'amélioration de la lisibilité de la route (renouvellement du marquage au sol, mise en place de réflecteurs, nettoyage et remplacement de panneaux).