En mars 2018, le sous-traitant aéronautique Figeac Aéro (Figeac, 46 - CA 2017 : 370,3M€ - 3.300 salariés) signait une convention d'accord avec le Chinois Shandong Nanshan Aluminium pour s'implanter en Chine (cf. First ECO du 22/03/2018). Il annonce aujourd'hui la création de la joint-venture, destinée à concevoir et produire des pièces en aluminium, de moyenne et grande dimension sur le sol chinois. Elle possèdera un capital de 20M$ et sera codétenue à 50%.