L’Université de Lorraine (Nancy, 54), l’Université de Strasbourg (67) et l’IMT (Institut Mines Technologies ; Paris, 75) ont décidé de s’associer pour bâtir IMT Grand Est (2.350 étudiants), un partenariat et réseau de coopération unique et ambitieux entre l’IMT et 6 écoles d’ingénieurs de la région Grand Est, à savoir Mines Nancy (54), Télécom Nancy (54), l'ENSG (Ecole Nationale Supérieure de Géologie ; Vandœuvre-lès-Nancy, 54), Télécom Physique Strasbourg (67), l’InSIC (Institut Supérieur d’Ingénierie de la Conception ; Saint-Dié, 88) GIP, l'EOST Strasbourg (67 ; Ecole et Observatoire des Sciences de la Terre). Cette alliance vise à développer les synergies et les potentiels entre ces établissements au service de l’innovation et du territoire.