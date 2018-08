Le salon SIANE (Mondeville, 14), dédié au monde l'Industrie dans le Grand Sud et dans la France entière, organisera sa 14ème édition au Parc des Expositions de Toulouse (31) les 23, 24 et 25 octobre 2018. Il totalisera 18.500m² d'espaces d'exposition et plus de 700 stands. Le thème central sera celui de la "Révolution humaine dans l'industrie du futur". Une usine de production de 6.000m² sera notamment reproduite et présentée, démontrant près de 150 machines.