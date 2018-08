François Dutilleul, président de Rabot Dutilleul (Lille, 59 - 1.500 collab.), groupe familial indépendant et international de construction et développement immobilier, et Christophe Deboffe, président de Néo-Eco (Hallennes-lez-Haubourdin, 59), société d’ingénierie spécialisée dans la valorisation des déchets, ont signé une convention de partenariat en faveur de l’économie circulaire dans le bâtiment. L'objectif des deux entreprises est de développer des offres globales, à forte valeur ajoutée, pour leurs clients et structurer une démarche efficace de collaboration en matière d’économie circulaire à toutes les étapes de conception et de production d’un bâtiment.